Piyasalarda gün sonu: 15 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

15 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.471,31 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,82 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VANGD,RNPOL,ATEKS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise OTTO,SMRVA,DOFER oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.903.462.356.50 TL), TRALT (15.057.342.936.90 TL), THYAO (14.507.442.511.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ocak 2026 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 43,19 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,17 düşüş ile 50,22 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (15 Ocak 2026 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,26 değer kaybederek 4.614,35 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,36 değer kaybederek 6.407,61 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.476,43 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 41.777,58 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,79 değer kaybederek 96.101,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,43 düşerek 3.340,02 dolardan işlem gördü.