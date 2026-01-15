Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.456,69 %0,70
        DOLAR 43,1944 %0,03
        EURO 50,2623 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.409,65 %-0,33
        FAİZ 36,80 %-0,76
        GÜMÜŞ GRAM 124,89 %-3,58
        BITCOIN 95.613,00 %-1,99
        GBP/TRY 57,9049 %-0,32
        EUR/USD 1,1608 %-0,31
        BRENT 63,71 %-4,27
        ÇEYREK ALTIN 10.479,78 %-0,33
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 15 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 15 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (15 Ocak 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kazanarak 12.471,31 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 43,19 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,36 değer kaybederek 6.407,61 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 15 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        15 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.471,31 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,82 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VANGD,RNPOL,ATEKS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise OTTO,SMRVA,DOFER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.903.462.356.50 TL), TRALT (15.057.342.936.90 TL), THYAO (14.507.442.511.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        289.75
        2.39 %
        15.903.462.357
        T
        48.46
        3.81 %
        15.057.342.937
        T
        287.00
        -1.54 %
        14.507.442.512
        I
        14.59
        0.97 %
        10.238.317.122
        K
        187.90
        -0.58 %
        8.110.753.678
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        54.45
        10.00 %
        22.231.717
        R
        42.24
        10.00 %
        44.776.492
        A
        113.40
        9.99 %
        4.205.637
        D
        8.92
        9.99 %
        84.748.018
        V
        46.24
        9.99 %
        20.538.192
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        472.50
        -10.00 %
        134.640.423
        S
        92.90
        -9.98 %
        1.849.780.925
        D
        37.90
        -9.98 %
        182.690.109
        K
        7.14
        -9.96 %
        623.761.080
        K
        369.00
        -7.75 %
        574.392.502
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ocak 2026 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 43,19 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,17 düşüş ile 50,22 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,19
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        50,22
        -0,17 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Ocak 2026 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,26 değer kaybederek 4.614,35 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,36 değer kaybederek 6.407,61 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.476,43 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 41.777,58 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.614,35
        -0,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.407,61
        -0,36 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.777,58
        -0,36 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.476,43
        -0,36 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,79 değer kaybederek 96.101,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,43 düşerek 3.340,02 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"