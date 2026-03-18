        BIST 100 13.115,13 %-0,78
        DOLAR 44,2157 %0,06
        EURO 51,0412 %0,04
        GRAM ALTIN 6.936,54 %-2,48
        FAİZ 40,02 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 109,50 %-2,86
        BITCOIN 71.473,00 %-4,11
        GBP/TRY 58,9692 %-0,16
        EUR/USD 1,1521 %-0,16
        BRENT 109,18 %5,46
        ÇEYREK ALTIN 11.341,25 %-2,48
        Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,78 değer kaybederek 13.115,13 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 44,22 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -2,58 ile 6.929,66 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Mart 2026 Çarşamba tarihinde günü 13.115,13 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,78 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MSGYO,ALKIM,MARKA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NUHCM,EFOR,ENSRI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (14.659.810.706.25 TL), TUPRS (11.085.578.179.55 TL), ISCTR (7.533.165.111.13 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        348.75
        2.20 %
        14.659.810.706
        T
        254.75
        1.29 %
        11.085.578.180
        I
        14.18
        -1.66 %
        7.533.165.111
        T
        290.75
        -1.36 %
        7.146.892.487
        A
        75.70
        -0.13 %
        6.950.188.340
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        8.47
        10.00 %
        135.888.604
        A
        18.26
        10.00 %
        162.146.817
        M
        32.20
        9.97 %
        62.236.522
        N
        144.60
        9.96 %
        2.550.975.512
        T
        12.15
        9.95 %
        520.765.812
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        265.50
        -10.00 %
        91.187.243
        E
        12.53
        -9.99 %
        15.450.718
        E
        34.10
        -9.98 %
        166.688.368
        K
        129.60
        -9.94 %
        174.473.383
        B
        23.98
        -9.65 %
        1.362.052.177
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Mart 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 44,22 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 51,04 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,22
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        51,04
        0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Mart 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -2,65 azalış ile 4.872,74 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,58 düşüşle 6.929,66 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.331,85 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.188,78 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.872,74
        -2,65 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.929,66
        -2,58 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.188,78
        -2,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.331,85
        -2,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,82 değer kaybederek 71.263,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,23 düşerek 2.180,39 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mimar Sinan'ın gemiye benzetilen eseri Piyalepaşa Camii ve İstanbul'un saat kuleleri

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün bu bölümünde Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden Piyalepaşa Camii'ni ve İstanbul'un saat kulelerini anlatıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?