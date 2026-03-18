Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,78 değer kaybederek 13.115,13 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 44,22 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -2,58 ile 6.929,66 liradan işlem gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MSGYO,ALKIM,MARKA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NUHCM,EFOR,ENSRI oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (14.659.810.706.25 TL), TUPRS (11.085.578.179.55 TL), ISCTR (7.533.165.111.13 TL) oldu.
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Mart 2026 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 44,22 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,03 yükselerek 51,04 lira oldu.
Altın fiyatlarında son durum (18 Mart 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -2,65 azalış ile 4.872,74 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,58 düşüşle 6.929,66 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.331,85 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.188,78 oldu.
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,82 değer kaybederek 71.263,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,23 düşerek 2.180,39 dolardan işlem gördü.