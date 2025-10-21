Piyasalarda gün sonu: 21 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Ekim 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,16 değer kaybederek 10.467,20 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,42 yükselerek 41,96 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -4,92 değer kaybederek 5.587,05 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TEHOL,UFUK,GRNYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DOFRB,INVES,ECZYT.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.981.378.672.50 TL), AKBNK (8.513.552.049.15 TL), ISCTR (6.676.736.529.45 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.50 ₺
|
-1.09 %
|
8.981.378.673
|
57.60 ₺
|
-0.60 %
|
8.513.552.049
|
12.06 ₺
|
2.46 %
|
6.676.736.529
|
27.36 ₺
|
0.66 %
|
6.251.458.371
|
11.75 ₺
|
3.98 %
|
5.455.998.326
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
35.20 ₺
|
10.00 %
|
1.763.036.849
|
1,188.00 ₺
|
10.00 %
|
111.284.294
|
13.64 ₺
|
10.00 %
|
16.401.751
|
36.98 ₺
|
9.99 %
|
16.027.428
|
29.30 ₺
|
9.98 %
|
465.133.771
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
104.40 ₺
|
-10.00 %
|
276.588.903
|
245.50 ₺
|
-9.99 %
|
50.268.475
|
258.00 ₺
|
-9.95 %
|
1.566.827.761
|
23.52 ₺
|
-9.95 %
|
41.709.333
|
3.62 ₺
|
-9.95 %
|
193.042.817
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,42 artış ile 41,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 48,78 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,96 ₺
|
0,42 %
|
E
|
48,78 ₺
|
0,18 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2025 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -5,22 değer kaybederek 4.129,09 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -4,92 değer kaybederek 5.587,05 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.134,83 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.427,59 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.129,09 ₺
|
-5,22 %
|
5.587,05 ₺
|
-4,92 %
|
36.427,59 ₺
|
-4,92 %
|
9.134,83 ₺
|
-4,92 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,52 artış ile 112.913,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,11 yükseliş ile 4.065,65 doları buldu. Brent Petrol ise 61,11 dolar