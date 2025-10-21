Piyasalarda gün sonu: 21 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Ekim 2025 Salı tarihinde günü 10.467,20 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,16 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TEHOL,UFUK,GRNYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DOFRB,INVES,ECZYT.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.981.378.672.50 TL), AKBNK (8.513.552.049.15 TL), ISCTR (6.676.736.529.45 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,42 artış ile 41,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 48,78 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -5,22 değer kaybederek 4.129,09 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -4,92 değer kaybederek 5.587,05 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.134,83 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.427,59 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,52 artış ile 112.913,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,11 yükseliş ile 4.065,65 doları buldu. Brent Petrol ise 61,11 dolar