        Piyasalarda gün sonu: 26 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 26 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (26 Ocak 2026 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,37 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,28 değer kazanarak 7.103,83 liraya yükseldi.

        Giriş: 26.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 26 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Ocak 2026 Pazartesi tarihinde günü 13.177,32 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,42 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SELVA,CONSE,BRMEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MMCAS,FRMPL,BURVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (20.376.130.327.00 TL), THYAO (13.784.928.924.50 TL), ISCTR (12.361.242.343.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        323.25
        7.48 %
        20.376.130.327
        T
        299.25
        -0.58 %
        13.784.928.925
        I
        15.29
        0.59 %
        12.361.242.344
        S
        2.50
        4.17 %
        10.228.646.001
        Y
        38.22
        -1.14 %
        10.101.051.185
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.07
        10.00 %
        54.587.392
        C
        3.41
        10.00 %
        140.455.402
        B
        10.67
        10.00 %
        4.343.935
        B
        15.40
        10.00 %
        4.045.155
        V
        18.28
        9.99 %
        107.158.471
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        108.90
        -10.00 %
        10.104.521
        F
        47.88
        -10.00 %
        1.937.911.238
        B
        455.50
        -9.98 %
        46.475.455
        D
        33.76
        -9.97 %
        35.115.099
        E
        4.18
        -9.91 %
        1.486.448.737
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Ocak 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde -0,01 azalarak 43,37 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 51,55 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,37
        -0,01 %
        E
        EUR/TRY
        51,55
        0,41 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Ocak 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 2,06 artış ile 5.090,31 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,28 yükselişle 7.103,83 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.614,76 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.316,95 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.090,31
        2,06 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.103,83
        2,28 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.316,95
        2,28 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.614,76
        2,28 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,04 değer kazanarak 88.554,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,28 yükselerek 2.935,78 dolardan işlem gördü.

