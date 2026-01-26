Piyasalarda gün sonu: 26 Ocak 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Ocak 2026 Pazartesi tarihinde günü 13.177,32 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,42 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SELVA,CONSE,BRMEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MMCAS,FRMPL,BURVA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (20.376.130.327.00 TL), THYAO (13.784.928.924.50 TL), ISCTR (12.361.242.343.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Ocak 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde -0,01 azalarak 43,37 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 51,55 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (26 Ocak 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 2,06 artış ile 5.090,31 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,28 yükselişle 7.103,83 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.614,76 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.316,95 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,04 değer kazanarak 88.554,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,28 yükselerek 2.935,78 dolardan işlem gördü.