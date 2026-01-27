Piyasalarda gün sonu: 27 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.106,99 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,53 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SARKY,BMSTL,PRKAB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MARMR,SELVA,POLTK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (22.461.277.443.75 TL), THYAO (14.085.987.017.75 TL), ISCTR (12.244.241.262.62 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ocak 2026 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 43,40 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,83 yükselerek 51,97 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (27 Ocak 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 1,20 artış ile 5.068,95 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,16 yükselişle 7.057,32 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.538,68 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.013,69 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,85 düşüş ile 87.628,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,66 azalış ile 2.916,81 dolar.Brent Petrol ise 66,20 dolar