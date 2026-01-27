Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.106,99 %-0,53
        DOLAR 43,4045 %0,09
        EURO 51,9910 %0,87
        GRAM ALTIN 7.073,66 %0,39
        FAİZ 34,30 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 148,02 %-2,16
        BITCOIN 87.660,00 %-0,36
        GBP/TRY 59,8678 %0,86
        EUR/USD 1,1970 %0,76
        BRENT 66,30 %1,08
        ÇEYREK ALTIN 11.565,43 %0,39
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 27 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 27 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (27 Ocak 2026 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 43,40 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,16 ile 7.057,32 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 27 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        27 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.106,99 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,53 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SARKY,BMSTL,PRKAB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MARMR,SELVA,POLTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (22.461.277.443.75 TL), THYAO (14.085.987.017.75 TL), ISCTR (12.244.241.262.62 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        310.50
        -3.94 %
        22.461.277.444
        T
        294.25
        -1.67 %
        14.085.987.018
        I
        15.04
        -1.64 %
        12.244.241.263
        Y
        36.98
        -3.24 %
        10.027.750.182
        A
        79.55
        -0.13 %
        8.828.315.871
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        42.68
        10.00 %
        1.822.127.520
        B
        97.90
        10.00 %
        954.157.536
        T
        45.82
        9.99 %
        358.294.294
        T
        322.25
        9.98 %
        252.837.575
        A
        184.10
        9.98 %
        463.075.970
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        2.66
        -9.83 %
        37.353.784
        S
        3.67
        -9.83 %
        54.810.052
        P
        6,482.50
        -8.70 %
        670.989.795
        B
        38.04
        -8.69 %
        276.250.840
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ocak 2026 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 43,40 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,83 yükselerek 51,97 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,40
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        51,97
        0,83 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Ocak 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,20 artış ile 5.068,95 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,16 yükselişle 7.057,32 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.538,68 olurken, Cumhuriyet altını ise 46.013,69 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.068,95
        1,20 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.057,32
        0,16 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.013,69
        0,16 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.538,68
        0,16 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,85 düşüş ile 87.628,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,66 azalış ile 2.916,81 dolar.Brent Petrol ise 66,20 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Marmaris'te fırtına; ağaçlar devrildi, yelkenli tekne karaya oturdu

        Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken İçmeler Mahallesi'nde demirli bulunan bir yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Teknede hasar oluştu. Ayrıca bölgede fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri ta...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!