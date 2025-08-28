Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.368,78 %0,09
        DOLAR 41,0440 %0,00
        EURO 47,9601 %0,36
        GRAM ALTIN 4.499,62 %0,38
        FAİZ 39,03 %-0,59
        GÜMÜŞ GRAM 51,36 %0,79
        BITCOIN 112.722,00 %0,27
        GBP/TRY 55,5261 %0,21
        EUR/USD 1,1667 %0,24
        BRENT 67,76 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 7.356,88 %0,38
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 28 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 28 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Ağustos 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 41,04 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,43 değer kazanarak 4.502,15 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 28 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Ağustos 2025 Perşembe tarihinde günü 11.368,78 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,09 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ENSRI,DIRIT,BRYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,BEGYO,PEKGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (9.661.023.209.73 TL), SASA (9.344.931.814.02 TL), THYAO (7.060.370.702.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        7.75
        -9.99 %
        9.661.023.210
        S
        4.83
        -1.23 %
        9.344.931.814
        T
        340.00
        0.37 %
        7.060.370.702
        E
        29.80
        0.74 %
        5.197.768.479
        A
        69.50
        0.72 %
        4.801.369.254
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        89.10
        10.00 %
        63.554.894
        D
        34.54
        10.00 %
        6.613.120
        B
        2,860.00
        10.00 %
        711.148.700
        B
        15.73
        10.00 %
        8.590.329
        V
        13.31
        10.00 %
        212.090.388
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        217.10
        -9.99 %
        2.306.411.207
        B
        8.74
        -9.99 %
        509.268.266
        P
        7.75
        -9.99 %
        9.661.023.210
        C
        37.36
        -9.98 %
        78.005.287
        T
        44.74
        -9.98 %
        78.494.626
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ağustos 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 41,04 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,47 yükselerek 48,01 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,04
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        48,01
        0,47 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Ağustos 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,27 artış ile 3.406,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,43 yükselişle 4.502,15 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.361,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.353,99 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.406,52
        0,27 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.502,15
        0,43 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.353,99
        0,43 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.361,01
        0,43 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,68 yükseliş ile 112.652,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,18 azalış ile 4.529,54 dolar.Brent Petrol ise 67,75 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'da orman yangını!
        Bursa'da orman yangını!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor