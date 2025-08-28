Piyasalarda gün sonu: 28 Ağustos 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Ağustos 2025 Perşembe tarihinde günü 11.368,78 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,09 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ENSRI,DIRIT,BRYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,BEGYO,PEKGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (9.661.023.209.73 TL), SASA (9.344.931.814.02 TL), THYAO (7.060.370.702.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ağustos 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 41,04 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,47 yükselerek 48,01 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (28 Ağustos 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,27 artış ile 3.406,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,43 yükselişle 4.502,15 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.361,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.353,99 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,68 yükseliş ile 112.652,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,18 azalış ile 4.529,54 dolar.Brent Petrol ise 67,75 dolar