        Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (29 Ocak 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,02 değer kazanarak 13.812,21 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 43,43 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,14 ile 7.513,72 liraya çıktı.

        Giriş: 29.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        29 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.812,21 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,02 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SISE,MOBTL,TUCLK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEYSU,SELVA,ADESE.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (31.566.523.391.50 TL), ASELS (18.657.386.800.25 TL), YKBNK (17.848.872.236.24 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        302.25
        1.43 %
        31.566.523.392
        A
        319.00
        3.74 %
        18.657.386.800
        Y
        40.40
        6.88 %
        17.848.872.236
        A
        89.00
        4.89 %
        16.960.812.638
        I
        16.26
        5.11 %
        16.881.262.651
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        45.78
        10.00 %
        10.010.030.080
        M
        10.78
        10.00 %
        228.449.374
        T
        5.61
        10.00 %
        438.476.862
        P
        25.08
        10.00 %
        821.106.523
        K
        797.50
        10.00 %
        10.992.403
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        14.16
        -9.98 %
        2.283.040.659
        S
        2.98
        -9.97 %
        815.641.144
        A
        1.41
        -9.62 %
        1.400.578.692
        I
        51.50
        -7.95 %
        347.354.756
        M
        92.90
        -7.29 %
        21.164.937
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ocak 2026 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,43 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,18 düşüş ile 51,83 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,43
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        51,83
        -0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Ocak 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -4,41 :artarakazalarak 5.178,54 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,14 düşüş sonucu 7.513,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,14 yükselerek 12.284,93 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 48.989,46.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.178,54
        -4,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.513,72
        0,14 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        48.989,46
        0,14 %
        ÇEYREK ALTIN
        12.284,93
        0,14 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,15 azalış ile 85.396,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,71 düşüş ile 2.824,42 doları buldu. Brent Petrol ise 70,73 dolar

