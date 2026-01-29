Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

29 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.812,21 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,02 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SISE,MOBTL,TUCLK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEYSU,SELVA,ADESE.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (31.566.523.391.50 TL), ASELS (18.657.386.800.25 TL), YKBNK (17.848.872.236.24 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ocak 2026 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,43 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,18 düşüş ile 51,83 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (29 Ocak 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -4,41 :artarakazalarak 5.178,54 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,14 düşüş sonucu 7.513,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,14 yükselerek 12.284,93 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 48.989,46.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,15 azalış ile 85.396,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,71 düşüş ile 2.824,42 doları buldu. Brent Petrol ise 70,73 dolar