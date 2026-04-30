Piyasalarda gün sonu: 30 Nisan 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Nisan 2026 Perşembe tarihinde günü 14.442,56 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,92 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GSDDE ,GIPTA,DURKN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AYCES,ENSRI,A1CAP.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.258.388.447.75 TL), PASEU (15.019.378.464.40 TL), SASA (12.956.317.961.39 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Nisan 2026 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,14 artış ile 45,18 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,54 yükseliş ile 53,02 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (30 Nisan 2026 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,66 değer kazanarak 4.623,47 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,83 değer kazanarak 6.711,73 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.973,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 43.760,47 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,19 yükseliş ile 76.376,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,11 azalış ile 2.263,45 dolar.Brent Petrol ise 114,38 dolar