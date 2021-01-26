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Piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerini fiyatlamaya çalışırken karışık bir görünüm ortaya koyuyor

Piyasalarda karışık seyir
AA

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, "Bu aşamaya gelmemiz çok zaman aldı, Kovid-19'u yenmemiz de uzun zaman alacak." ifadesini kullandı.

ABD Senatosu ise, Başkan Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay verirken, yeni teşvik paketinin marttan önce çıkmasının mümkün olmadığı söylemleri piyasalardaki risk iştahını törpüledi.

Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 100 milyonu aşarken, alınan tedbirlerin sıkılaştırılması, bazı ülkelerde görülen toplumsal protestolar, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi ve aşı tedariki konusundaki sıkıntılar gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Dolar endeksi ise azalan risk iştahı ile analistlerin kısa vadede önemli direnç olarak nitelendirdikleri 90,5'i test etti ve bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınında artan vakalar, yeni seyahat kısıtlamaları ve Alman iş dünyasında iyimserliğin azaldığına işaret eden veriler sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da geçen ay 92,1 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi ocakta 90,1 puana düşerken, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla gelen yeni kısıtlamaların Alman ekonomisindeki toparlanmayı geçici olarak durdurması nedeniyle Alman şirketlerinin daha kötümser olduğu bildirildi.

Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerdeki Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve daha hızlı yayılan türlerin ortaya çıkması nedeniyle zorunlu olmayan iç ve dış seyahatlerin zorlaştırılmasını tavsiye etti.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında da negatif bir seyir izleniyor. Azalan küresel risk iştahı ile kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün 1.560 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 1.540,21 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde bankacılık hisselerinin yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmesi etkili oldu. Dün yüzde 0,1 azalışla 7,4090'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4290 seviyesinde işlem görüyor.

Dün akşam yayımlanan IMF'nin Türkiye ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimine ilişkin öncü bulgularda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Yayımlanan değerlendirmede hızlı para ve kredi büyümesinden uzaklaşan son politika dönüşünün memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "2020'nin sonlarından itibaren, para politikasının sıkılaştırılmasının, geçici düzenleyici tedbirlerin gevşetilmesinin ve devlete ait banka kredilerindeki belirgin yavaşlama Türk lirası üzerindeki baskıyı sınırlamaya ve güveni yeniden inşa etmeye yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'nin tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı işsizlik oranı

17.00 ABD, kasım ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed imalat endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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