Piyasalarda pozitif seyir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalar, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesine karşın çoğunlukla pozitif görünümünü korudu.

Piyasalarda pozitif seyir
AA

Dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI nisanda, ABD, Almanya, Avro Bölgesi ve Türkiye'de bir önceki aya göre geriledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de nisanda 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın ekonomideki canlanma vurgusunun yanı sıra devam eden enflasyon endişeleri, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,60'ın hemen üzerinde dengelendi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendiği, teknoloji hisselerinin ise negatif ayrıştığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,70 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Avrupa borsaları ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırma tavsiyesinin ardından günü yükselişle kapattı.

Almanya'da dün açıklanan perakende satışlar verisinin martta yüzde 7,7 ile beklentilerin üzerinde artmasının da etkisiyle alıcılı seyreden borsada, DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin ve Japonya'da devam eden tatiller nedeniyle piyasalar işleme açılmazken, gündemin odağında Avustralya Merkez Bankası'nın toplantısı vardı.

Avustralya Merkez Bankası yüzde 0,1 olan politika faizinde ve para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Faiz kararı sonrası kapanışa yakın Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 1.400 direncinin aşılması ile yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,67 değer kazanarak günü 1.421,15 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 8,2518'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi PMI ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Açıklanan şirket finansal sonuçlarının, genel olarak beklentilerden iyi bir karlılığa işaret etmesinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.440 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, şubat ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, mart ayı fabrika siparişleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü tahvil ihalesiyle 1,3 milyar lira borçlandı
PARAHazine 1.3 milyar lira borçlandı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Merkez Bankası altında geri döndü - Haberler
PARAMerkez Bankası altında geri döndü
Son dakika haberi: Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
PARANisanda enflasyon yükseldi
Yurt içi piyasalar, enflasyon verisine odaklandı
PARAPiyasalarda artan enflasyon endişesi
Kredi faiz oranları 3 Mayıs 2021: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların kredi faiz or
PARABankaların kredi faiz oranları
Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek
PARAHazine'den tahvil ihalesi
Kredi faiz oranları 2 Mayıs 2021: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların kredi faiz or
PARABankaların kredi faiz oranları
KREDİ FAİZ ORANLARI! 1 Mayıs 2021 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme
PARAKripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme