Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27.07

TCMB, Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. 68 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi döneminde yüzde 27.05 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27.07 iken, bu anket döneminde yüzde 25.38'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18.47'den yüzde 17.72'ye düştü.

TCMB, son enflasyon raporunda 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 21 olarak açıklamıştı. Katılımcıların beklentisi TCMB tahmininin üzerinde kaldı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Bunun yanında katılımcıların TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48.51 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) aralık ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puanlık indirimle yüzde 47.5'e çekmişti. Anket sonuçları katılımcıların 23 Ocak'taki PPK toplantısında bir 250 baz puanlık daha indirim beklediğini ortaya koydu.

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ 43 LİRA

Katılımcıların 2025 sonu Dolar/TL beklentisi ise 43.03 olarak kayıtlara geçti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43.23 TL iken, bu anket döneminde 43.81 TL olarak

gerçekleşti.

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