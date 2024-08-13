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        Haberler Gündem Güncel Pizza kutusundan uyuşturucu çıktı | Son dakika haberleri

        Pizza kutusundan uyuşturucu çıktı

        Aksaray'da bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pizza kutusu içinde bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:08
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        Aksaray Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri ismi ve ikamet adresi belirlenen Y.C. isimli şüpheliyi takibe aldı.

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        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, mutfak tezgahı üzerinde bulunun pizza kutusundan bin 537 gram bonzai maddesi, 250 ml aseton sıvısı ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Aksaray
        #uyuşturucu
        #pizza
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