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Suriye'deki PKK kampında tutuklular
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PKK kampındaki kızı ve torunlarının kurtarılmasını istedi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Canan (45) ve Selçuk Kırca (48) çifti, eşiyle çalışmak için Suriye'ye giden kızı Leyla Kırca Ayaz'ın (25), 2 çocuğuyla birlikte Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG kamplarında alıkonduğunu iddia ederek, kızı ve torunlarının kurtarılmasını istedi

05.11.2018 - 13:55 | Güncelleme: DHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Canan-Selçuk Kırca çifti, kızı Leyla Kırca Ayaz'ın 2014 yılında Şahin Ayaz ile evlendiğini, 2015 yılında bayram ziyareti için gittikleri Adana'dan dönmeyip, inşaatlarda çalışmak üzere Suriye'ye geçtiklerini belirtti. Geçen yıl Şahin Ayaz'ın çalıştığı inşaatın bombalanması sonucu hayatını kaybettiğini anlatan baba Selçuk Kırca, 1.5 yaşındaki Abdullah ile 1 yaşındaki Serra isimli 2 torunu ve kızı Leyla Kırca Ayaz'ın, Türkiye'ye dönmek için girişim başlatırken, nüfus cüzdanlarını kaybetmeleri nedeniyle dönüşün gerçekleşmediğini kaydetti.

"PKK/PYD'NİN ROJ KAMPI'NDA TUTULUYORLAR"

DHA'da yer alan habere göre kızları Leyla Kırca Ayaz'ın daha sonrasında terör örgütü PKK/PYD/YPG güçleri tarafından yakalanarak, Roj mülteci kampına götürüldüğünü iddia eden baba Selçuk Kırca, 1.5 yıldır kampta tutulduklarını anlattı.

"KIZIMI SURİYE'YE GÖTÜRMÜŞ"

Kızını kurtarmak için Suriye'ye gittiğini, Roj mülteci kampına yaklaşmasına rağmen kızını kurtaramadığını belirten Selçuk Kırca, "Kızım, damadımla birlikte Gelibolu'da benim yanımda kalıyordu. 2015 yılında, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Adana'ya damadın ailesinin yanına el öpmeye gittiler. Kızım, 15 gün sonra eşiyle birlikte Suriye'ye inşaatlarda çalışmaya gittiğini söyledi. Damadım 'Durumumuz daha iyi olur, babana da yük olmayalım, biz burada daha iyi iş yapacağız' diyerek kızını alıp Suriye'ye götürmüş" dedi.

"DEVLETİMİZİNDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Suriye'de terör örgütü kampında alıkonduğunu ileri sürdüğü kızının, kendisini telefon ile arayıp yardım istediğini anlatan Kırca, "Kızım 15-20 günde bir başka başka telefonlardan arıyor ve görüşüyoruz. Şu anda başlarında neler var, ne geldi hiç bilmiyoruz. Bu konuda devletimizden yardım istiyoruz" dedi. Kızını 3 yıldır göremediğini ifade eden gözü yaşlı anne Canan Kırca ise "Kızım Suriye'de, ne halde olduklarını bilmiyorum. İki yavrusu var. Lütfen bize yardımcı olun" diye konuştu.

 

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