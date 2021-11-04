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YPG’de işler tepetaklak 0:00 / 0:00

Suriye'deki kanlı eylemlerle kendisinden sıkça söz ettiren ve Türkiye’de işlenen bazı eylemlere yönelik verdiği talimatlar nedeniyle hakkında "Kırmızı Liste"de arama kararı alınan "Mazlum Kobani" kod isimli Mazlum Abdi dün alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "General" diye hitap ettiği terör elebaşı, örgüt içinde ABD ve Avrupalı ülkelerle olan ilişkileri ile ön planda duruyordu. Son iki yıldan bu yana Rusya ile kurduğu ilişkilerle ve batı kamuoyu tarafından hakkında yapılan sık haberler üzerine Mazlum Abdi’nin örgütün "baronları" diye tabir edilen liderleri ve merkez karar üyelerini geride bırakması ve örgütün bu isimlerini tasfiye edeceğine dair çıkan haberlerin Kandil’de rahatsızlık yarattığı ve Mazlum Abdi’nin son bir yıldan bu yana görevden alınması için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi.

Mazlum Abdi’nin görevden alınmasının örgütün Suriye kolu içinde deprem etkisi yarattığı belirtilirken, Suriye asıllı Mazlum Abdi’nin konudan haberdar olduğu ve ABD'li bir heyetle bir araya geldiği belirtildi.

İRAN ETKİSİ

ABD’nin Türkiye’nin planladığı harekata ilişkin ikircikli tutumunun bir diğer nedeni, PKK’yı sahiplenirken, İran kontrolündeki bölgelerde dayak yemesine göz kırpması. Suriye’de iç savaş başladığında PKK terör örgütünün Şam cezaevlerinde bulunan, başta Salih Müslüm olmak üzere birçok önemli ismini serbest bıraktırıp Kamışlı’da PKK’yı palazlandıran İran, 5 yıl önce PKK’nın Suriye kolu üzerindeki hakimiyetini ABD’ye devretmişti. Zamanla ABD, İran yanlısı Salih Müslüm ve beraberindeki 71 kişiyi Suriye’den uzaklaştırmıştı. İran şimdi köklü bir siyasi kapasiteye sahip olduğunu gösterircesine yeniden Suriye’de PKK’ya hükmetmeye çalışıyor.

ABD RAHATSIZ

Afganistan’da müttefiklerini yüzüstü bırakan ABD’nin tutumu da PKK’nın Kandil ayağını İran’a yaklaştırdı. ABD’nin Suriye’de örgütün tepesine getirdiği ve “general” diye hitap ettiği Mazlum Kobani’yi devirmek için örgütün baronları harekete geçti. Şam yönetimi ile pazarlıklar öncesinde Tahran’da 9 gün süren görüşmeler yaptı. Mazlum Kobani’ye pazar gecesi yetkilerinin kısıtlandığı bilgisi iletildi. Mazlum Kobani de üç ABD’li asker ve askeri istihbarat heyeti ile dört saat süren bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Şöyle söyleyeyim, ABD olan bitenden oldukça rahatsız. Kandil’deki baronlar İran’ın yörüngesine girmiş durumda. dün itibari ile PKK/YPG heyetleri Esad yönetimi ile İran gözetiminde Şam’da görüşmelere başladı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, “PKK’nın talimatı ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi makamından oldu ve şu an kendisine sadece uluslararası koalisyon ile SDG arasında koordinasyon görevi verildi" ifadelerini kullanırken, Abdi’nin görevden el çektirilmesinin örgüt içindeki rahatsızlığı en aza çekmek için bu formülün bulunduğunu belirtiyorlar.

CEMİL BAYIK'A YAKIN

Mazlum Abdi’nin yerine SDG Genel Komutanlığına Mahmut Reş atandı. Reş’in, KCK’nın elebaşı Cemil Bayık’a yakınlığıyla tanındığı ve daha önce de Irak Kürt Bölgesi’ne saldırı tehdidinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. PKK’nın talimatı ile gerçekleştirilen bu değişiklik, PKK ve özellikle de Cemil Bayık’ın, Rojava’ya yönelik müdahalesinin gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Bu gelişmenin, birkaç gün önce örgüt elebaşı Cemil Bayık’ın bir röportajda, her ne kadar Beşar Esad’ın Rojava Kürtlerine karşı tutumu olumsuz olsa da örgütün İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan ile Esad ailesi arasındaki dostluk hatırına Esad ve Suriye rejimine karşı olmayacaklarını söylemesinin ardından yaşanması dikkati çekti. Örgüt elebaşı Bayık söz konusu röportajda ayrıca ABD’de de dahil Suriye’deki tüm yabancı güçlerin çıkması gerektiğini dile getirmişti.