Plajda laf atma kavgası: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'ndaki Marina Plajı'nda İbrahim G. ile Ercan T. arasında iddiaya göre, laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan T., İbrahim G.'yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı Ercan T.'nin elinden alan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin masa ve sandalye ile ikiliyi ayırmaya çalıştığı bıçaklı kavgada Ercan T. ağır olmak üzere, İbrahim G. yaralandı.