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        Haberler Gündem Güncel Plajda laf atma kavgası: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar | Son dakika haberleri

        Plajda laf atma kavgası: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre "laf atma" meselesi yüzünden iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı kavgada birbirini defalarca bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:53
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        Plajda bıçaklı laf atma kavgası
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        Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'ndaki Marina Plajı'nda İbrahim G. ile Ercan T. arasında iddiaya göre, laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan T., İbrahim G.'yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı Ercan T.'nin elinden alan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı.

        İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

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        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin masa ve sandalye ile ikiliyi ayırmaya çalıştığı bıçaklı kavgada Ercan T. ağır olmak üzere, İbrahim G. yaralandı.

        Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

        İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #plajda kavga
        #bıçaklı kavga
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