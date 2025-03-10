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        Haberler Gündem Çevre Plakayı montla kapattı: 80 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Plakayı montla kapattı, kameraya yakalandı: 80 bin TL ceza

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde kamyonetin plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökenlere 80 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:31
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        Plakayı montla kapattı: 80 bin TL ceza
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde aracın plakasını montla kapatarak kaçak moloz dökenlere 80 bin lira ceza kesildi.

        Avcılar Belediyesi tarafından Firuzköy, Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerindeki arazilere kaçak moloz dökümünün önüne geçilmesi için kurulan güvenlik kameralarına yansıyan 3 kişi, 523. Sokak'taki boş arsaya kamyonetle gelerek kaçak döküm yaptı.

        Daha önce de kamera ile yapılan denetimlere yakalanan ve cezai işlem uygulandığı belirlenen 3 kişiden 2'si moloz yüklü çuvalları araçtan indirirken 1 kişi de yakalanmamak için kamyonetin plakasını kapattı.

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        Kaçak döküm yapan 3 kişi molozları döktükten sonra olay yerinden uzaklaşırken görüntülerden aracın plaka bilgilerine ulaşan zabıta ekipleri Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek talep etti.

        Bilgilerine ulaşılan 3 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

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        #istanbul haberler
        #kaçak moloz
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