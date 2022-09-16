Planlı kesinti ‘yatırım ve bakım’ demek!

Her geçen gün büyüyen kentlerin enerji talebi de artarken elektrik dağıtım sektörü, oluşan yeni talebe yanıt vermek, enerji altyapısını güçlendirmek hedefiyle yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul Avrupa Yakası’nda, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya, Burdur ve Isparta’da, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) de Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 8,7 milyonu aşan kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat görev başında.

TÜKETİCİ 48 SAAT ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLİYOR Bölgelerindeki yeni yerleşim yerlerine enerji götürmek, artan talebe yanıt vermek, mevcut altyapıyı güçlendirmek amacıyla yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, bu sırada iş güvenliği kuralları ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde can ve mal güvenliğini sağlamak üzere belirli bir program dâhilinde planlı kesintilere gidiyor. Tüketicilerin bu kesintilerden minimum seviyede etkilenmesi hedefiyle dağıtım şirketleri, planlı kesintilerin duyurusunu 48 saat öncesinden internet siteleri ve diğer iletişim kanalları üzerinden yapmaktadır.