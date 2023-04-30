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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Aşık olduğu solisti öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Aşık olduğu solisti öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bursa'da platonik aşık olduğu İzzet Akdeniz tarafından vahşice öldürülen Nurcan İnan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nurcan İnan'ın kızının ifadesi de iddianamede yer aldı

Son dakika haberi: Aşık olduğu solisti öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde platonik aşık olduğu solist Nurcan İnan'ı (41) kızının gözü önünde öldüren İzzet Akdeniz (46) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA'da yer alan habere göre olay, ocak ayında meydana geldi. Gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek için mekandan ayrıldı.

OTOMOBİLE BİNİP KAÇTI

Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz, İnan'ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan'ın kızı Yağmur (19) da seslerin ardından evden çıktı. Bu sırada Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile İnan'a ateş etti. Başından vurulan İnan, kanlar içinde yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden uzaklaşan Akdeniz'in otomobil ile kaçtığı belirlendi. O anlar kameraya yansırken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPTIM"

Çalışma baştan polis, kaçan şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakaladı. Polisteki ifadesinde, Nurcan İnan'a platonik aşık olduğunu söyleyen İzzet Akdeniz, şöyle dedi:

"Çalıştığı mekanda kendisini başka erkekler ile görünce kıskançlık yaşadım. O yüzden kendisini vurdum. Kıskançlık yüzünden yaptım. Nurcan İnan'ın kızı Yağmur da ifadesinde, "Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu" dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamlandı. 'Kasten adam öldürmek' suçundan hazırlanan iddianamede; İzzet Akdeniz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianame, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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