Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilik
ABONE OL

Plug and Play'den yerli girişime yatırım geldi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından geçtiğimiz hafta Türkiye'ye getirilen küresel girişimcilik fonu Plug and Play, yerli girişimlerden Musixen uygulamasına 3 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptığını duyurdu. 2020 yılında hayata geçen Musixen'in, kendini dijital performans platformu ve pazar yeri olarak konumlandırdığı belirtildi. Plug and Play'in Yönetici Ortağı Alireza Masrour, "Müzik endüstrisi, bu küresel salgının ardından çevrimdışı bir deneyimin çevrimiçi bir ortama geldiği yeni bir çağa dönüşecek. Plug and Play olarak, dünya devi olma yolculuğunda Musixen‘nin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi

Plug and Play'den yerli girişime yatırım geldi
HABERTURK.COM

Her sene dünya çapında 300’den fazla start-up’a yatırım yapan, dünyada 20 ülkede ofisi bulunan ve Türkiye'ye geçtiğimiz hafta Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından getirilen girişimcilik fonu Plug and Play, yerli girişimlerden Musixen uygulamasına yatırım yapma kararı aldı.

2020 yılının Mayıs ayında hayata geçen Musixen'in dijital performans platformu ve pazar yeri olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Dünya çapında pek çok şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra milyar dolarlık değere ulaşarak “unicorn” olmasını sağlayan ve yaklaşık 7 milyar dolarlık fonu bulunan Plug and Play, Google, Paypal, Dropbox ve Soundhound gibi firmaların erken aşama yatırımcısı olarak biliniyor.

Yatırım ile ilgili konuşan Plug and Play'in Yönetici Ortağı Alireza Masrour, "Müzik endüstrisi, bu küresel salgının ardından çevrimdışı bir deneyimin çevrimiçi bir ortama geldiği yeni bir çağa dönüşecek. Musixen, bu deneyimleri hayranların bulunduğu yerden bağımsız olarak her yere taşıyor, herkese ulaştırıyor olacak. Plug and Play olarak, dünya devi olma yolculuğunda Musixen‘nin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

'YERLİ GİRİŞİMLERE KAPI AÇTIK'

Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay da, "Plug and Play’in Musixen’e yatırımcı olması, Türkiye’nin start-up eko sistemi açısından da çok kıymetli. Slikon Vadisi’nin en önemli aktörlerinden olan fonun Musixen ile başlayan Türkiye yolculuğunda, diğer değer yaratan ve aynı bizim gibi dünyadaki dijital değişimde lider olma potansiyeline sahip olan start-up’lara da bir kapı açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar güçlü ve kararlı adımlarla büyüttüğümüz Musixen’i, Plug and Play’in vizyonu ve network’ü ile ilk olarak yakın coğrafyamızda sonrasında Avrupa ve Amerika pazarında faaliyete geçiriyor olacağız" diye konuştu.

Musixen’in, sanatçıların canlı performans sırasında gelir üretebilmesi, biletli etkinliklerini kimseye bağımlı olmadan yapabilmesi ve kişiselleştirilmiş video içerik satışı gibi fonksiyonları ile müzik ve sahne sanatçılarına dijitalleşme yolunda bir alternatif haline geldiğini belirten Bozay, "Kullanıcılarımıza en üst düzeyde bir eğlence deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Sanatçıların global olarak keşfedilmesi yolunda en güçlü alternatif olmak, kullanıcılarımızı zamandan ve mekandan bağımsız sanatla buluşturmak, dünyada müzik ve eğlence dendiğinde akla gelen ilk 3 platformdan biri olmak en büyük hedefimiz" açıklamasında bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Getir'in değeri 850 milyon dolara ulaştı - haberler
GİRİŞİMCİLİK128 milyon dolar 'Getir'di!
Parlak Bi’Fikir'lere yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİK'Parlak Bi’Fikir'lere yatırım geldi
Armut 2020'de yüzde 104 büyüdü
GİRİŞİMCİLİK2020'yi yüzde 104 büyüme ile kapattı
MEXT| Son dakika: Dev platform Türkiye'de! Haberler
GİRİŞİMCİLİKTürkiye'ye MEXT ile giriş yaptı
Yerli fintech Paymes 2020’de cirosunu 4’e katladı
GİRİŞİMCİLİK2020'de cirosunu 4'e katladı
'Girişimciliğe İlk Adım'ı birlikte atacaklar
GİRİŞİMCİLİK'Girişimciliğe İlk Adım' atacaklar
Yerli fintech pandemide yüzde 85 büyüdü
GİRİŞİMCİLİKPandemide yüzde 85 büyüdü
Milli sporculara yabancı dil desteği verecek
GİRİŞİMCİLİKMillilere İngilizce öğretecek
ANLAŞTI! Son dakika: "Getir"in değeri 800 milyon doları bulacak
GİRİŞİMCİLİK100 milyon dolar 'Getir'ecek
Geliştirdikleri ambalaj ile gıdaların ömrünü uzattılar
GİRİŞİMCİLİKGıdaların ömrünü uzattılar