Her sene dünya çapında 300’den fazla start-up’a yatırım yapan, dünyada 20 ülkede ofisi bulunan ve Türkiye'ye geçtiğimiz hafta Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından getirilen girişimcilik fonu Plug and Play, yerli girişimlerden Musixen uygulamasına yatırım yapma kararı aldı.

2020 yılının Mayıs ayında hayata geçen Musixen'in dijital performans platformu ve pazar yeri olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Dünya çapında pek çok şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra milyar dolarlık değere ulaşarak “unicorn” olmasını sağlayan ve yaklaşık 7 milyar dolarlık fonu bulunan Plug and Play, Google, Paypal, Dropbox ve Soundhound gibi firmaların erken aşama yatırımcısı olarak biliniyor.

Yatırım ile ilgili konuşan Plug and Play'in Yönetici Ortağı Alireza Masrour, "Müzik endüstrisi, bu küresel salgının ardından çevrimdışı bir deneyimin çevrimiçi bir ortama geldiği yeni bir çağa dönüşecek. Musixen, bu deneyimleri hayranların bulunduğu yerden bağımsız olarak her yere taşıyor, herkese ulaştırıyor olacak. Plug and Play olarak, dünya devi olma yolculuğunda Musixen‘nin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

'YERLİ GİRİŞİMLERE KAPI AÇTIK'

Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay da, "Plug and Play’in Musixen’e yatırımcı olması, Türkiye’nin start-up eko sistemi açısından da çok kıymetli. Slikon Vadisi’nin en önemli aktörlerinden olan fonun Musixen ile başlayan Türkiye yolculuğunda, diğer değer yaratan ve aynı bizim gibi dünyadaki dijital değişimde lider olma potansiyeline sahip olan start-up’lara da bir kapı açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar güçlü ve kararlı adımlarla büyüttüğümüz Musixen’i, Plug and Play’in vizyonu ve network’ü ile ilk olarak yakın coğrafyamızda sonrasında Avrupa ve Amerika pazarında faaliyete geçiriyor olacağız" diye konuştu.

Musixen’in, sanatçıların canlı performans sırasında gelir üretebilmesi, biletli etkinliklerini kimseye bağımlı olmadan yapabilmesi ve kişiselleştirilmiş video içerik satışı gibi fonksiyonları ile müzik ve sahne sanatçılarına dijitalleşme yolunda bir alternatif haline geldiğini belirten Bozay, "Kullanıcılarımıza en üst düzeyde bir eğlence deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Sanatçıların global olarak keşfedilmesi yolunda en güçlü alternatif olmak, kullanıcılarımızı zamandan ve mekandan bağımsız sanatla buluşturmak, dünyada müzik ve eğlence dendiğinde akla gelen ilk 3 platformdan biri olmak en büyük hedefimiz" açıklamasında bulundu.