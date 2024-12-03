Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.874,91 %2,00
        DOLAR 34,7495 %0,09
        EURO 36,6102 %0,36
        GRAM ALTIN 2.956,46 %0,44
        FAİZ 41,09 %-0,65
        GÜMÜŞ GRAM 34,56 %1,45
        BITCOIN 93.984,00 %-1,51
        GBP/TRY 44,0505 %0,16
        EUR/USD 1,0524 %0,25
        BRENT 73,00 %1,63
        ÇEYREK ALTIN 4.833,81 %0,44
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Pluxee ve Pazarama İş birliği yeni yılda büyüyor - Teknoloji Haberleri

        Pluxee ve Pazarama İş birliği yeni yılda büyüyor

        Pluxee, e-ticaret sektörünün yenilikçi online alışveriş platformu Pazarama ile gerçekleştirdiği iş birliğini yeni yılda da sürdüreceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş birliği yeni yılda büyüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dijital çözümler ile çalışanların iş hayatlarında katkı sunmayı hedefleyen Pluxee, tüketicilerin dijital uygulamalara artan ilgisi doğrultusunda birçok marka ve hizmeti tek bir platformda sunan Pazarama ile imza attığı iş birliğini büyütmeye devam ettiğini açıkladı.

        Pazarama ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcıların, Pluxee üzerinden elde ettikleri hediye bakiyelerini Pazarama’da online alışverişte kullanabilecekleri puanlara dönüştürebiliyorlar. Kullanıcılar, dönüştürdükleri hediye bakiyelerini Pazarama uygulamasında veya Pazarama web sitesi üzerinden görüntüleyip harcayabiliyor. “Pazarama Pluxee Puan” adı verilen sadakat puanı ödeme adımında sunuluyor ve çalışanlar dilerse puanlarını bankaların kart puanlarıyla birlikte kullanabiliyor.

        Bu iş birliği sayesinde özellikle İş Bankası gibi finans kurumları başta olmak üzere birçok şirket çalışanlarına giyim desteğini Pluxee ile veriyor.

        "DİJİTAL DÜNYADA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER"

        Pazarama Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Canatar konu ile ilgili, “Pluxee ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, çalışan deneyimini ve memnuniyetini odağına alan bir anlayışın önemli bir yansımasıdır. Pazarama olarak, tüketicilerimize hayatın her alanında kolaylık ve çeşitlilik sunmayı amaçlıyoruz. Pluxee ile birlikte çalışanların online alışveriş deneyimini daha esnek ve özgür hale getirirken, sunduğumuz zengin ürün yelpazesi ve güvenilir hizmetimizle onların ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni yıl gibi özel dönemlerde, bu iş birliği sayesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşarak çalışanlara ve şirketlere değer yaratmayı sürdüreceğiz. Tüketici taleplerini yakından takip ederek, dijital dünyada yenilikçi çözümler sunma misyonumuza bağlı kalmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?