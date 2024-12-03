Pluxee ve Pazarama İş birliği yeni yılda büyüyor

Dijital çözümler ile çalışanların iş hayatlarında katkı sunmayı hedefleyen Pluxee, tüketicilerin dijital uygulamalara artan ilgisi doğrultusunda birçok marka ve hizmeti tek bir platformda sunan Pazarama ile imza attığı iş birliğini büyütmeye devam ettiğini açıkladı.

Pazarama ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcıların, Pluxee üzerinden elde ettikleri hediye bakiyelerini Pazarama’da online alışverişte kullanabilecekleri puanlara dönüştürebiliyorlar. Kullanıcılar, dönüştürdükleri hediye bakiyelerini Pazarama uygulamasında veya Pazarama web sitesi üzerinden görüntüleyip harcayabiliyor. “Pazarama Pluxee Puan” adı verilen sadakat puanı ödeme adımında sunuluyor ve çalışanlar dilerse puanlarını bankaların kart puanlarıyla birlikte kullanabiliyor.