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Podolski'den depremzedelere 2 milyon TL yardım

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen eski Alman futbolcu Lukas Podolski, ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerinin ardından afetzedeler için 2 milyon TL bağışlayacağını duyurdu.

Podolski'den depremzedelere 2 milyon TL yardım
AA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili etkilerken bölgeye yapılan yardımlar sürüyor. Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor forması giyen 37 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski de deprem bölgesine yardımda bulunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lukas Podolski, "2 milyon TL bağışlayarak ilk etapta hep birlikte konteyner evlerini hazır hale getirmeye yardım etmek istiyorum" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ 500 KONTEYNER"

Podolski'nin açıklaması şöyle: "Türkiye'deki trajik haberi aldığımda tam anlamıyla bir şok yaşadım. Bu ülkede kendimi hep evimde hissettim, dolayısıyla bu felaketten sanki kendimden bir parçayı yitirmiş gibi etkilendim. Yürek burkan bu felaketin ardından ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda kalbim sizlerle birlikte. Çok yakın bir tarihte, depremin vurduğu coğrafyayı ziyaret etme şansı bulmuştum. Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi eşsiz güzellikleri beni büyülemişti. Depremden etkilenen, orada evlerini ve sevdiklerini kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Uzun bir süreç olacak biliyorum; ama şu an evi olmayan ve yeni bir hayat kurmaya çalışan insanlar için 2 milyon TL bağışlayarak ilk etapta hep birlikte konteyner evlerini hazır hale getirmeye yardım etmek istiyorum. Umarım ilk hedefimiz olan 500 konteyner eve en kısa sürede ulaşabiliriz. Türk insanı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağım. Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda bulunacağını bilmenizi istiyorum."

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