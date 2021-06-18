Polatlı'da 4 yaşındaki çocuğun yürek yakan ölümü 0:00 / 0:00

DHA

Olay saat 19.00 sıralarında Polatlı ilçesi Kargalı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait besi çiftiğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Emine-Kenan Ece çifti, çocukları Kenan'dan bir süre haber alamayınca endişelendi.

Ece çifti, yaptıkları aramada Kenan'ın izine ulaşamadı. İhbar üzerine çiftliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftlikte yapılan aramada, Kenan'ın cansız bedenine 4 metre derinliğindeki yem haznesi içerisinde ulaşıldı.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.