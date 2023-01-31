POLİS ALIMLARI NASIL YAPILIYOR?

KPSS'den yeterli puanı alan polis memuru adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor. Bu eğitimleri de başarıyla tamamlayan adayların atamaları yapılıyor.