Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis alımı müjdesi! EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin polis alımı yapılacak. Son yapılan polis alımında ön başvuru aşamasını geçen adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına katılmıştılar. Emniyet Genel Müdürlüğü 2023 polis alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'den yeterli puanı alan adaylar, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçecekler. Aşamaları başarılı bir şekilde tamamlayan polis adayları 6 ay süreli POMEM eğitimlerine başlayacaklar. İşte, 2023 polis alımı başvuruları hakkında merak edilenler...
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    10 BİN POLİSİ ALIMI YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadosu ihdas edildi.
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    POLİS ALIMLARI NASIL YAPILIYOR?

    KPSS'den yeterli puanı alan polis memuru adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor. Bu eğitimleri de başarıyla tamamlayan adayların atamaları yapılıyor.
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    EGM 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Polis alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    10 bin polis alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı fakat en son POMEM alımı başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

    Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

    KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

    Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

    Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

    Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • POLİS ALIMI 2023 | EGM PA 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları neler?

    Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

    Ceza almamış olmak.

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.