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Gözler EGM 10 bin polis alımı kadrolarında! Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihi araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 10 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere polis alımı gerçekeleştirilecek. İşte, 2023 polislik başvuru tarihleri detayları...

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  • POLİS ALIMI 2023 | Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? EGM 10 bin polis alımı kadro bilgileri açıklandı mı?

    Polis alımı başvuru tarihleri ve kadro bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. EGM 10 bin polis alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile polislik başvuruları kadro dağılımı belli olmuştu. İşte, EGM polis alımı başvuru tarihi ve kadro bilgileri hakkında merak edilen detaylar...
  • POLİS ALIMI 2023 | Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? EGM 10 bin polis alımı kadro bilgileri açıklandı mı?

    KADRO VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU

    Cumhurbaşkanlığı'nın "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"  başlıklı 119 numaralı kararnamesi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlandı. 
  • POLİS ALIMI 2023 | Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? EGM 10 bin polis alımı kadro bilgileri açıklandı mı?

    Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 24 kişilik kadro tahsisi yapıldı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez'inde görev yapacak bin, taşra teşkilatlarında görev yapacak ise 9 bin polis memuru olmak üzere 10 bin polis alımı yapılacak. 

    Öte yandan 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı, 3 daire başkan yardımcısı, 17 de şubu müdürü kadrosu açıldı.
  • POLİS ALIMI 2023 | Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? EGM 10 bin polis alımı kadro bilgileri açıklandı mı?

    POLİS ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN 

    10 bin polis memur kadrosuyla ilgili başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM'e başvuru süreci henüz başlmadı. Başvuruların ne zaman başlatılacağıyla iligli resmi bir açıkama da gelmedi.
  • POLİS ALIMI 2023 | Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? EGM 10 bin polis alımı kadro bilgileri açıklandı mı?

    BAŞVURU KILAVUZU VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

    POMEM tarafından 10 bin polis alımıyla ilgili başvuru kılavuzu ve şartları ise henüz belli olmadı. POMEM'den başvuru şartları ve kılavuzuyla ilgili açıklam geldiğnzde paylaşacağız.
  • POLİS ALIMI 2023 | Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? EGM 10 bin polis alımı kadro bilgileri açıklandı mı?

    BİR ÖNCEKİ POLİS ALIMI BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR

    10 bin polis alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı fakat en son POMEM alımı başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

    Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

    KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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