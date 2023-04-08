Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı!

KAFASINA ALDIĞI KURŞUNLA CAN VERMİŞ

Yapılan incelemede Akbulut’un, trafik kazası sonucu değil; kafasına aldığı bir kurşun ile öldüğü ortaya çıktı. Konu cinayet çıkınca olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu.

KATİLE KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN ULAŞILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmada, sürücü Akbulut’un silahla vurulduktan sonra hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptığı belirlendi. Bunun üzerine geriye dönük yapılan güvenlik kamera kontrollerinde, ilk olay yeri tespit edildi. Elde edilen görüntülerde katil zanlısının görüntüleri de bulundu. Zanlı, olaydan sonra kaçarken görüntüleri elde edildi.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Elde edilen görüntülerden şüphelinin, Muhammed E.Ç. olduğu saptandı. Fatih'te olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla, cinayette kullandığı düşünülen silahla yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yakalanan zanlı kısa sürede cinayeti itiraf etti. Zanlı, öldürdüğü Akbulut ile arasının geçmişe dayalı bir alış-veriş yüzünden husumet olduğunu belirterek olay günü bu geçmiş husumetten dolayı cinayeti işlediğini anlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.