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Haberler Gündem 3. Sayfa Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı! - Son dakika haberleri
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Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı!

İstanbul’da trafik kazası ihbarına giden polis, cinayetle karşılaştı. Bir araca arkadan çarparak duran araç sürücüsü Temel Akbulut’un silahla vurulduğu ve hastaneye gitmeye çalışırken, kaza yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis katil zanlısını yakaladı

Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı! - Son dakika haberleri
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İstanbul'da olay önceki gün, Güngören'de, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polise bir trafik kazası ihbarı ulaştı.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Trafik kazası yapan sürücünün yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine giden polis, sürücüyü şuurunu kaybetmiş bir durumda buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Bir araca arkadan çarparak yaralandığı düşünülen Temel Akbulut adlı sürücü kaldırıldığı hastanede kısa sürede hayatını kaybetti.

KAFASINA ALDIĞI KURŞUNLA CAN VERMİŞ

Yapılan incelemede Akbulut’un, trafik kazası sonucu değil; kafasına aldığı bir kurşun ile öldüğü ortaya çıktı. Konu cinayet çıkınca olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu.

KATİLE KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN ULAŞILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmada, sürücü Akbulut’un silahla vurulduktan sonra hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptığı belirlendi. Bunun üzerine geriye dönük yapılan güvenlik kamera kontrollerinde, ilk olay yeri tespit edildi. Elde edilen görüntülerde katil zanlısının görüntüleri de bulundu. Zanlı, olaydan sonra kaçarken görüntüleri elde edildi.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Elde edilen görüntülerden şüphelinin, Muhammed E.Ç. olduğu saptandı. Fatih'te olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla, cinayette kullandığı düşünülen silahla yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yakalanan zanlı kısa sürede cinayeti itiraf etti. Zanlı, öldürdüğü Akbulut ile arasının geçmişe dayalı bir alış-veriş yüzünden husumet olduğunu belirterek olay günü bu geçmiş husumetten dolayı cinayeti işlediğini anlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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