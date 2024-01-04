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Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu. Memurların ocak maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 ocak zamlı en düşük polis maaşlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...