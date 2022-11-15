EGM "Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.