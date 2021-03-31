Polisan'dan yeni reçine üretim tesisi

Polisan Kimya’nın yeni reçine üretim tesisi temel atma töreni Dilovası Tesislerinde gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis yaptı. Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, dernek ve birlik temsilcileri, iş dünyası ve Polisan çalışanları katıldı.

Polisan Holding, gelecek yatırım planlarının ilk fazı olan Polisan Kimya’nın 5 milyon Euro değerindeki yatırımı ile ithal ikame ürünleri üreterek, ülke ekonomisine fayda sağlamayı hedefliyor. Pandemi sürecinin getirdiği belirsizliklere rağmen, geleceğe ve Türkiye ekonomisine olan güvenle yola çıkılan yatırım öncesinde Polisan Kimya ARGE merkezinde yeni tesiste üretilecek inovatif ürünler konusunda çalışıldığı ve yeni tesisin yaklaşık %30’luk bir kapasite artışı sağlayacağı belirtildi. Nisan 2022’de üretime geçmesi hedeflenen tesiste kullanılacak teknolojilerle, hem verimlilik hem de yeni inovatif ürünler üretebilir hale gelinecek. Tüm çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımı ile hareket eden Polisan Holding, yeni tesiste kullanılacak teknolojilerle enerji verimliliği, emisyon azaltma, kaynakların optimum kullanılması ile hem çevre hem de sürdürülebilirlik kavramlarına katkıda bulunmaya devam edecek.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis, törenin açılışında yaptığı konuşmasında pandemi döneminde de yatırımlarının hız kesmediğini belirterek şu açıklamada bulundu: "Bugün, 2004 yılında Dow Chemical, 2016 yılında Kansai Paint olmak üzere, kendi alanlarında iki dünya devini de iş ortağımız olarak arkamıza alıp, Türkiye kimya sektörüne ilklerini tanıttığımız 57 yıllık tarihimizde yeni bir başlangıca daha imza atıyoruz. Ülkemiz vizyon ve ekonomisine olan inancımız ile, belirsizlikler ile dolu bu yılda da, liman operasyonlarımızı yürüten Poliport’ta genişleyen müşteri portföyümüz paralelinde süreklilik arz eden kapasite yatırımlarımızın yanı sıra, tank ve rıhtım sahamızı yenilemek üzere uzun vadeli bir yatırım planı üzerinde çalıştık. Polisan Kansai Boya’nın yeni AR-GE Merkezi binasını yeniledik. Bugün temelini attığımız, Türkiye’deki kimya faaliyetlerimizi sürdüren Polisan Kimya’nın yeni reçine tesisi için yatırım kararı aldık. Yeni tesisimizin, başta Dilovası olmak üzere, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."