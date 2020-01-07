Polislere taltif ödemesi yapılacak mı? Şeklindeki sorular milyonlarca polis memuru tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada polislere Ocak 2020'de 5 taltif ödemesi yapılacağı iddia edildi. Konuyla ilgili ise henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi. İşte, taltif ödemeleri hakkında detaylar haberimizde...

TALTİF ÖDEMESİ NEDİR?

Polislere verilen ikramiye ödemeleri taltif olarak biliniyor. Operasyonlar, seçim dönemi yoğun çalışmalar, canlarını ortaya koydukları olağanüstü çalışmalar sonrası polislere taltif ödemesi yapılmaktadır.

TALTİF NE KADAR 2020

Taltif Hesaplama yapılırken genel olarak 3/1 dercesine düşene kadar alınan taltif miktarında fazlaca bir değişiklik meydana gelmemektedir. Yeni göreve başlayan 8/3 derecesindeki memurun taltif oranı ile 4/1 oranında bulunan kişi arasında yaklaşık olarak 70 TL fark oynamaktadır.