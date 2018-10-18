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Polislerin üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca koymaya başladı. Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti.

18.10.2018 - 07:54 | Güncelleme: DHA

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda başlayan ikinci arama saat 05:00 itibariyle sona erdi. Polis, konsolosluktan topladığı çok sayıda delille olay yerinden ayrıldı. 

Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi. 

LUMİNOL İLE DNA İZİ ARANDI

Konsolosluğa ait konutta dün gerçekleşmesi beklenilen arama Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti. Suud yetkililer bugün içerisinde konuta geldi. Türk yetkililer ile olay yeri inceleme polisi akşam 16.35'te konuta gelerek, burada çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında konutun içinde detaylı arama yapan ekipler, DNA izi aramak için 'Luminol' adı verilen yöntemi kullandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin zaman zaman çatıya çıkarak arama yapmaları kameraya yansıdı.

KONUTTA DRONE'LU ARAMA 

Çalışmalar kapsamında konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone uçuruldu. Öte yandan konuta getirilen bir polis köpeği de aramalarda yer aldı.

KONSOLOSLUK KONUTUNA İTFAİYE ARACI GELDİ

Konuta, çalışmalar devam ederken arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapması bekleniyordu. Ancak itfaiye aracı içeriye girmedi.

KONSOLOSLUKTA DA ARAMALAR YAPILDI

Konsolosluğa ait konutta aramalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde arama yapılan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda da olay eyri inceleme ekipleri arama yaptı.

ÇOK SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi. 

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