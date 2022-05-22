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Polisten kaçan şüpheli intihar etti 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde, polisten kaçan şüpheli şahıs yakalanacağını anlayınca kendini vurdu.

Olay, geçen cuma günü saat 23.15 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hakkında arama kaydı bulunan Bayram Ç., 34 AIY 208 plakalı otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Otomobili durduran şahıs, araçtan inip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanacağını anlayınca üzerindeki tabancasını çıkarıp kendini vurdu. Bayram Ç. kanlar içinde kaldırıma yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bayram Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.