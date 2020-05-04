Polisten sağlık çalışanının ikizlerine doğum günü sürprizi - İSTANBUL

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesinde oturan bir sağlık çalışanının, ikiz çocuklarının doğum günlerini polislerle birlikte kutlamak istediğini bildirmesi üzerine harekete geçti.Polis ekipleri, pasta alarak eve sürpriz bir ziyaret yaptı ve ikiz çocukların ailesiyle birlikte doğum günlerini kutladı.
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