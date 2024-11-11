Polonya: Avrupa, ABD yardımı olmadan güvenliğini sağlayamaz

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü kapsamında başkent Varşova'da düzenlenen törende konuştu.

Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlayabileceği görüşünü "boş bir hayal" olarak nitelendiren Duda, "Avrupa, ABD'nin yardımı olmadan Rusya'nın emperyal hırslarına karşı kendi güvenliğini sağlayamaz." dedi.

Duda, Avrupa'daki kaynakların, cephede sadece birkaç gün savaşmaya yeteceğinin kısa süre önce anlaşıldığını belirterek, politikacıların Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "bu acımasız gerçekle" karşılaştığını kaydetti.