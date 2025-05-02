Polonya basınından Piatek için Beşiktaş iddiası!
Başakşehir'de attığı gollerle takımın en önemli isimlerinden olan Krzysztof Piatek için ülkesinden flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıldız ismin Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtildi
Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
Polonya basınından Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ın sezon sonunda tekrardan harekete geçebileceği de belirtildi.
Tomasz Włodarczyk, Piatek'in kış transfer döneminde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük liglerinden de ciddi teklifler aldığını duyurdu.
"BELKİ AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİRDİ"
Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.
Haberde Başakşehir ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Piatek'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.