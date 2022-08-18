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Polonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Polonya Türkiye basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 2. maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup eden millilerimiz, yine galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte, Polonya Türkiye basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Polonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnavası 2. maçında Polonya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Polonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
  • Polonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Polonya Türkiye basketbol hazırlık maçı bu akşam saat 18:00'de başlayacak.
  • Polonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    POLONYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Polonya Türkiye basketbol maçı NTV ve ntvspor.net adresinden naklen yayınlanacak.

    NTV CANLI YAYIN 
  • Polonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI

    19 Ağustos Cuma 21.00 Yunanistan-Türkiye

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