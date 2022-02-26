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Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yoğun göç dalgasının yaşandığı Polonya sınırı, çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı.

Polonya-Ukrayna sınırı sivillere kapatıldı
Polonya-Ukrayna sınırı kapatıldı
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AA

Varşova Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya sadece çocuklu ailelerin geçmesine izin veriliyor.

Sınırın sivillere tamamen açılması için Polonyalı makamlarla görüşmeler yapılıyor.

Büyükelçilik, Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları için sınırda ulaşabilecekleri numaralar yayımlandığını, Türk vatandaşlarının Varşova'ya tren ve otobüslerle ulaştırıldığını açıkladı.

Birçok Türk vatandaşı da AA muhabirlerine yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın Lviv şehrinden Polonya sınırına giden yolların trafik yüzünden tıkandığını ve çok sayıda kişinin 25 kilometre boyunca sınıra yürümek zorunda kaldığını söyledi.

Bu arada, Polonya'nın başta sınır bölgeleri olmak üzere birçok şehrinde akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği öğrenildi.

Polonya, Ukrayna sınırından pasaportu olmayanlar dahil herkesin geçeceğine dair garanti vermişti.

Ukrayna vatandaşı olmayanların, ülkelerine dönene kadar Polonya'da 15 güne kadar kalmasına izin veriliyor.


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