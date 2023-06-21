Şüphelinin polise Anastazja ile evinde ilişkiye girdiklerini ve ardından onu bir yere bıraktığını söylediği bildirildi.

Ancak Anastazja'nın son güvenlik kamerası görüntüsünde kaybolmadan birkaç saat önce bölgedeki bir paket servis restoranına girdiği görülürken, son olarak bir mini markette görüldüğü ve Bangladeşli birileriyle buluştuğu ve ardından baş şüpheli kişiyle motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.