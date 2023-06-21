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Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunan adasındaki kan donduran cinayette yeni detaylar

Yunanistan'da kaybolan Polonya vatandaşı 27 yaşındaki Anastazja Rubinska, Kos Adası'nda ölü bulunmuştu. Kan donduran cinayetle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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  • Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar

    Yunanistan'ın Kos Adası'nda Polonya vatandaşı 27 yaşındaki Anastazja Rubinska, polisin yoğun aramaları sonucu Kos Adası'nda ölü bulunmuştu.

     
  • Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar

    Yunan Greek Reporter'da yer alan habere göre kadının cansız bedeni ortadan ikiye ayrılmış şekilde bir çarşafa sarılı bulunmuştu.

     

    Anastazja Rubińska'nın kalıntıları, 27 yaşındaki kadının kaybolmasının ardından bir hafta süren soruşturmanın ardından Yunan polisi tarafından bulundu.
  • Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar

    Rubinska'yı arama çalışmalarının trajik bir şekilde sona ermesinin ardından, Cumartesi günü tutuklanan baş şüpheli cinayeti itiraf etmediği için polis çalışmalarını sürdürüyor.
  • Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar

    Anastasja'nın bir ağacın altında, üzeri yaprak ve dallarla örtülü bir şekilde öldürülmüş olarak bulunduğu yerin kaçırma şüphesiyle tutuklanan 32 yaşındaki Bangladeşli adamın evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

     

    Rubinska'nın cep telefonunun da Cumartesi günü şüphelinin evinden yarım kilometre uzakta, SIM kartı çıkarılmış halde bulunduğu belirtildi.
  • Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar

    Yunan medyası zanlının evinde Rubinska'nın DNA'sının bulunduğunu ve polis ekiplerinin zanlının vücudunda çizikler ve boğuşma izleri tespit ettiğini bildirdi.

     

     
  • Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar

    Şüphelinin polise Anastazja ile evinde ilişkiye girdiklerini ve ardından onu bir yere bıraktığını söylediği bildirildi.

    Ancak Anastazja'nın son güvenlik kamerası görüntüsünde kaybolmadan birkaç saat önce bölgedeki bir paket servis restoranına girdiği görülürken, son olarak bir mini markette görüldüğü ve Bangladeşli birileriyle buluştuğu ve ardından baş şüpheli kişiyle motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.
  • Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar

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