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        Haberler Dünya Avrupa Polonyalılar, havanın eski 4 derece olmasına aldırış etmeden Filistin’e destek gösterisi düzenledi

        Polonyalılar, havanın eski 4 derece olmasına aldırış etmeden Filistin’e destek gösterisi düzenledi

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar Polonya'nın başkenti Varşova'da protesto edilmeye devam ediyor. Polonyalı kalabalık bir grup, Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenledikleri gösteri ile Filistin'e destek verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 00:00 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:00
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        Polonya'da eksi 4 derecede Filistin'e destek
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        Polonya’nın başkenti Varşova'da Polonyalılar, havanın eski 4 derece olmasına aldırış etmeden Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar Polonya'nın başkenti Varşova'da protesto edilmeye devam ediyor. Polonyalı kalabalık bir grup, Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenledikleri gösteri ile Filistin'e destek verdi. Grup adına konuşma yapan yazar Filip Ilkowski, İsrail'in saldırıları sonucu enkaz altındakilerle birlikte Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini geçtiğini söyledi. İşlemekte olduğu dehşet verici suçlara rağmen Batı dünyasının İsrail'e desteğini sürdürdüğünü ifade eden Ilkowski, söz konusu durumun Polonya için de geçerli olduğunu aktardı. Gazze'de soykırım sürerken başta Polonya'nın ticari ve askeri olmak üzere her alanda İsrail ile işbirliğini sürdürdüğünü belirten Ilkowski, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve diğer yetkilileri İsrail ile her türlü işbirliğini askıya almaya çağırdı.

        İSRAİL VARŞOVA BÜYÜKELÇİSİ'NİN DERHAL GERİ GÖNDERİLMESİ ÇAĞRISI

        Ilkowski, "2. Dünya Savaşı'nda ülkesi yerle bir olmuş vatandaşlar olarak bizlerin İsrail'in saldırılarında öldürülenler, evleri yıkılanlar ve göçe zorlananlara karşı ayrıca sorumluluğumuz var“ ifadelerini kullanırken, İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistinlilere karşı kolonyal politika yürüttüğünü söyledi.

        İsrail'in Filistinlileri tehdit, baskı yoluyla kendi topraklarından sürdüğünü, onlarca yıl üzerlerine ölüm yağdırdığını belirten Ilkowski, İsrail Varşova Büyükelçisi'nin derhal geri gönderilmesi gerektiğini belirtti.

        'SOYKIRIMI DURDUR' PANKARTLARI

        Hava sıcaklığının eksi 4 derece olmasına rağmen Filistin'e destek için toplanan Polonyalılar, sık sık Lehçe, İngilizce ve Arapça "Nehirden denize, Filistin özgür olacak“, "Özgür Filistin“, "Bir kurbana daha hayır“, "İsrail Apartheid'ine Hayır“ sloganları attı. "Filistin direnişçileri ile dayanışıyoruz“, "Soykırımı durdur“ yazılı dövizlerin de taşındığı Filistin'e destek gösterisi, 2 saatin ardından olaysız şekilde sona erdi.

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        #Polonya
        #Filistine destek
        #haberler
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