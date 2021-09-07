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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu?

Polis olmak isteyen binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği POMEM mülakatlarının sonuçları için artık heyecan dorukta. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte son durum....

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu?

POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları merakla bekleniyor. 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası yapılan POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları merakla bekleniyor. Mülakat sonuçlarında 8 bin polis alımı yapılacak. Peki, POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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