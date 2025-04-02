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        Haberler Gündem Çevre Porsuk Çayı'nın rengi değişti | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:09
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        Porsuk Çayı'nın rengi değişti
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

        Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti.

        Kent merkezinin ortasından geçen, gondollar ve Esbot'ların yol aldığı Porsuk Çayı'nı kahverengi gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla o anları kayıt altına aldı.

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        #eskişehir haberleri
        #Porsuk Çayı
        #kirlilik
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