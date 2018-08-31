Port Vale - Newport County maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Port Vale, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Newport County takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Port Vale 6 puanla 15. sırada, Newport County 10 puanla 5. sırada bulunuyor. Port Vale, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Newport County, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 396 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Port Vale kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.85, Newport County sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Port Vale son haftadaki Cambridge United müsabasında 5-0 yenildi.

Newport County ise Carlisle United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Port Vale, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Newport County, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Newport County, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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