Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir maçında yaşanan kayıplar sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira, üst üste alınan GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetlerinin ardından, Trabzonspor'un da puan kaybetmesiyle Fenerbahçe'yi zirvenin yeni sahibi yaptı.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM OLDU: KARMAŞIK SERÜVEN

Vitor Pereira'nın bu başarısına Portekiz basını da kayıtsız kalmadı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan A Bola, Fenerbahçe'nin Pereira ile olan yükselişini ele aldı ve haberinde, "Pereira çok karmaşık bir serüvenin ardından çıkışa geçti. Vitor Pereira'nın takımı Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde zirvenin sahibi." ifadelerine yer verdi.

DIEGO ROSSI'YE TEBRİK

Öte yandan Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Diego Rossi'ye takımdan ve teknik heyetten tebrik geldi. Uruguaylı futbolcuyu soyunma odasında tebrik eden Vitor Pereira, "Bu daha başlangıç. Daha çok gol atacaksın." dedi.

FENERBAHÇE'DE SAVUNMANIN SİGORTASI KIM!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, her geçen gün performansını üst seviyeye çıkarıyor. Tecrübeli futbolcu, Atakaş Hatayspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top uzaklaştıran isim olurken, hava topu kazanma oranı da %80 oldu.