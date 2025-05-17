Portekiz'de şampiyon Sporting!

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Sporting sahasında Vitoria Guimares ile karşılaştı.

Şampiyonluk maçında yeşil-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 82 puanla ligi zirvede tamamladı ve 21. şampiyonluğunu elde etti.