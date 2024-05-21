Portekiz'in EURO 2024 kadrosu açıklandı!
Portekiz, EURO 2024 kadrosunu açıkladı. 41 yaşındaki Pepe ve 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo kadroda kendisine yer buldu
Giriş: 21.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:33
EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik kadrosunu açıkladı.
Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo ve 41 yaşındaki Pepe kadroya çağrıldı. Bayern Münih forması giyen Raphael Guerreiro kadroda kendisine yer bulamadı.
Portekiz, EURO 2024'te Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.
Açıklanan kadro şöyle:
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