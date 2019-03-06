Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Roma'yı ağırlıyor.

PORTO: 1 - ROMA: 1 (26' Tiquinho | 36' De Rossi -pen.-)

(İlk yarı sona erdi...)

SAAT: 23:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Dragao

YAYIN: beIN SPORTS 2

PORTO: Casillas, Eder, Felipe, Pepe, Telles, Corona, Herrera, Pereira, Otavio, Marega, Tiquinho

YEDEKLER: Vana, Maxi Pereira, Brahimi, Oliver Torres, Hernani, Adrian, Fernando

ROMA: Olsen, Jesus, Manolas, Marcano, N'Zonzi, Rossi, Karsdorp, Kolarov, Zaniolo, Perotti, Dzeko

YEDEKLER: Mirante, Santon, Cristante, Pellegrini, Florenzi, El Shaarawy, Schick

İLK MAÇTA NELER OLDU?

Roma, Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Porto'yu 70 ve 76'ncı dakikalarda Nicolo Zaniolo'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Porto'nun golünü ise 79'uncu dakikada Adrian Lopez kaydetti.

Bu arada, "Şampiyonlar Ligi'nin en fazla maça çıkan ismi" konumundaki Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, organizasyondaki 174'üncü karşılaşmasında görev yaptı.