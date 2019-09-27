Potada 54. sezon heyecanı

1966-1967'de 12 takımın katılımıyla başlayan Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon heyecanı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çekilmesine rağmen Sigortam.net İTÜ'nün katılımıyla 16 takımla başlıyor.

Şimdiye kadar 79 farklı takımın mücadele ettiği ligde Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta tüm sezonlarda bulunurken, Bursaspor ve OGM Ormanspor ilk defa boy gösterecek.

54. sezon takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta 51, Pınar Karşıyaka 47, Anadolu Efes 41, TOFAŞ 34, Türk Telekom 26, Darüşşafaka Tekfen 23, Teksüt Bandırma 15, Gaziantep Basketbol 7, Arel Üniversitesi Büyükçekmece 4 ve Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor birer kez daha önce ligde yer aldı.

1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde 1981-1982'ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.

EN İYİ GALİBİYET ORANI ANADOLU EFES'TE

Geride kalan 53 sezonun 41'inde mücadele eden Anadolu Efes, yakaladığı yüzde 81'lik galibiyet oranıyla ligde mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Normal sezonda bin 60 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 859 galibiyet, 198 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Anadolu Efes'i galibiyet oranında yüzde 67,4 ile Fenerbahçe, yüzde 62,8 ile Teksüt Bandırma takip ediyor.