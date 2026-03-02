Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun hemen ardından ise ada konseyinde eleme potasına gidecek ilk yarışmacı belli oldu. Her geçen gün rekabetin arttığı programda dokunulmazlık, ödül oyunu ve eleme düellosu kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 2 Mart Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Büşra adaya veda eden isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise, Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden taraf haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Onur Alp oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.