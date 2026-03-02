Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Büşra adaya veda eden isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise, Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden taraf haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...