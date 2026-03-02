Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin POTADA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun hemen ardından ise ada konseyinde eleme potasına gidecek ilk yarışmacı belli oldu. Her geçen gün rekabetin arttığı programda dokunulmazlık, ödül oyunu ve eleme düellosu kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 2 Mart Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 21:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Büşra adaya veda eden isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise, Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden taraf haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Onur Alp oldu.

        4

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        5

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        Tanju Özcan tutuklandı
        Tanju Özcan tutuklandı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu