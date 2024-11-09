Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri, 444. maçına çıkacak! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri, 444. maçına çıkacak!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 444. maçına çıkacak. Potanın Perileri, Slovakya'yı deplasmanda yenmesi durumunda 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım atacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potanın Perileri 444. maçına çıkacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 444. resmi maçına yarın Slovakya karşısında çıkacak.

        Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yarın rakibiyle karşılaşacak milliler, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 444. sınavını verecek.

        Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 443 resmi müsabakada 260 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.

        İLK MAÇ BATI ALMANYA'YLA

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 1964'te oynadı.

        Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Münih'te Batı Almanya'yla karşılaştı. Milli takım ilk maçında Batı Almanya'ya 48-43 kaybetti.

        REKLAM

        HEDEFE ÇOK YAKIN

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı deplasmanda yenmesi durumunda 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım atacak.

        Son maçta Romanya'yı 101-54 gibi farklı bir skorla yenen milli takım, Slovakya'yı yenmesi durumunda büyük ölçüde şampiyonaya katılmayı garantileyecek. Milli takım, Bratislava'dan galibiyetle dönüp 4'te 4 yapması durumunda kalan iki maçını da kaybetse bile Romanya'ya 57 sayı farkla yenilmediği sürece Avrupa Şampiyonası biletini alacak.

        Milli takım, Slovakya'yı yener aynı gün Romanya'da İzlanda'ya kaybederse iki maç kala grup liderliğini garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası'na 11. kez katılma hakkı elde edecek.

        Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya elde etti.

        İLK MAÇ 35 SAYI FARK

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'ya gruptaki ilk maçta 35 sayı fark attı.

        Kocaeli'nde rakibini 75-40 yenen ay-yıldızlı ekip, son 13 yılda Slovakya'yla 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 6'sını kazanan Türkiye, sadece bir maçta rakibine mağlup oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks