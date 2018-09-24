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Potanın Perileri, Nijerya'ya takıldı!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu 2. maçında Nijerya'ya 74-68 mağlup oldu. İlk maçta Arjantin'i deviren Potanın Perileri, 3. maçını Avustralya ile oynayacak

24 Eylül 2018 Pazartesi, 00:42 | Güncelleme:

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Takımımız, Nijerya’ya 74-68'lik skorla mağlup oldu.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Takımımız, Nijerya’ya 74-68'lik skorla mağlup oldu. Millilerimiz, B Grubu’ndaki son maçında 25 Eylül Salı günü TSİ 13:30’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Quico Cabrera Arena’da oynanan mücadeleyi TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti.

Ay-yıldızlılarımız, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Düşük tempoda ve karşılıklı boş hücumlarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası 2-2 eşitlikle geçildi. Hollingsworth ile pota altından sayılar bulan millilerimiz, 5.dakikada durumu 8-2’ye getirdi. İlk periyotu 15-7 önde tamamlayan A Milli Kadın Takımımız, ikinci çeyreğe Bahar ve Esra’nın sayılarıyla başladı. Ön alanda baskı yapan Nijerya, Aisha Mohammed ve Sarah Ogoke’nin basketleriyle farkı 2 sayıya indirdi (23-21). Işıl Alben’in turnikesiyle rakibinin serisine son veren Ay-yıldızlılarımız, mücadelenin ilk yarısını 32-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyota alan savunmasıyla başlayan A Milli Kadın Takımımız, Evelyn Akhator’un serbest atışlarına Işıl Alben’in üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Ancak Adaora Elonu ve Sarah Ogoke’nin sayılarıyla skor bulan Nijerya 25.dakikada 9 sayılık farkı yakaladı (44-35). Cansu Köksal ile iki isabet bulan millilerimiz, Asena Yalçın’ın da turnikesiyle, dördüncü periyota 52-42 geride girdi. Mücadelenin final periyotuna 6-0’lık seriyle başlayan Nijerya, 33.dakikada farkı 16 sayıya çıkarttı (58-42). Quanitra Hollingsworth ile pota altından basket bulan millilerimiz, 36.dakikada durumu 58-48’e getirdi. Ancak bu dakikadan sonra skor avantajını koruyan Nijerya, mücadeleden de 74-68 galibiyetle ayrıldı.

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