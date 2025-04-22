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        Haberler Ekonomi Para Powell eleştirileri borsayı sarstı - Para Haberleri

        Powell eleştirileri borsayı sarstı

        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Trump'a Powell ile ilgili olarak "Maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse hiç plmayabilir, ama bay çok geç kalan, büyük kaybeden, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 00:18 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:18
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        Powell eleştirileri borsayı sarstı
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        Kapanışta Dow Jones endeksi, 970 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,48 azalarak 38.170,41 puana indi.

        S&P 500 endeksi yüzde 2,36 azalışla 5.158,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kayıpla 15.870,90 puana geriledi.

        ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler sürerken pay piyasalarında, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendi.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

        Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

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        Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir kaybeden, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir" ifadelerini kullandı.

        Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

        Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açmıştı.

        ABD Başkanı Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi için defalarca çağrıda bulunmasına karşın Fed yetkilileri tarifeler nedeniyle belirsizliklerin arttığına işaret ederek temkinli bir yaklaşım izleyeceklerinin sinyalini vermişti.

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        Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri, ABD varlıklarına yönelik halihazırda tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden oldu.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine yükselirken, dolar endeksi yüzde 1'e yakın azalışla 98,17 değerine geriledi.

        Tarifelere ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump bugün düzenlenen Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." dedi.

        Öte yandan Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışı getirdiği ülkelerle müzakerelerde tarife muafiyeti karşılığında Çin ile ticareti sınırlama baskısı yaptığına ilişkin iddialar nedeniyle Washington yönetimine tepki gösterdi.

        Analistler, ABD'nin başkenti Washington'da bu hafta düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan çıkacak mesajların da yatırımcıların odağında olacağını belirterek, makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Tesla, IBM, Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının da izleneceğini aktardı.

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